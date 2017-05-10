وزير خارجية لوكسمبورج يدعو لتوفير المزيد من سبل الهجرة الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي

بادن-بادن، ألمانيا (د ب أ)

دعا جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، اليوم الأربعاء لتوفير المزيد من الطرق الشرعية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في مستهل جلسات الاستماع أمام المحكمة الأوروبية بشأن توزيع اللاجئين على دول الاتحاد.

وقال في تصريحات خاصة لبرنامج "إس دابليو أر 2" بإذاعة جنوب غربي ألمانيا اليوم الأربعاء إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "وضع الهجرة الشرعية بشكل أكبر على جدول الأعمال".

وعن نظام الحصص الخاص بتوزيع لاجئين، قال أسلبورن إن الاتحاد الأوروبي لم يكن لديه خيار آخر في سبتمبر عام 2015، وأشار إلى أنه إذا لم يحدث ذلك "لكانت البدائل تتمثل في أننا نغلق الحدود البرية بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف، ولكن لم يكن ممكننا أن ترك الأشخاص يموتون غرقا في البحر".

يشار إلى أن المجر وسلوفاكيا تنتقدان نظام الحصص الذي ينص على توزيع الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان عبر البحر، داخل الاتحاد الأوروبي.

ورفضتا كلا الدولتين إلى جانب رومانيا والتشيك هذا النموذج لنظام الحصص.

وحددت المحكمة الأوروبية في لوكسمبروج أمس الثلاثاء جلسات استماع لهذا الغرض.