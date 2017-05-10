موظف بالمعاش يتهم نجله بإشعال النيران بشقته بالخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اتهم موظف بالمعاش، نجله، وصديقه، بإشعال النيران، داخل شقته بأبو زعبل، وأتت النيران على جزء من باب الشقة.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الخانكة، بنشوب حريق بشقه الكائنة بناحية أرض النبراوى، أبو زعبل، دائرة المركز.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

بالفحص تبين نشوب الحريق، بشقه كائنة بالطابق الثاني، مكونه من غرفتين وصالة، ملك المدعو، غريب عبد العزيز حافظ، 57 عاما، بالمعاش ومقيم بها.

وبسؤال مالك الشقة، اتهم كلاً من نجله المدعو خالد غريب عبد العزيز حافظ، ومحمد صلاح محمد سالم، 20 عامًا، عامل ومقيم الخانكة "صديق الأول"، بإشعال النيران بباب الشقة سكنه لوجود خلافات عائلية بينه وبين نجله.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المشكو في حقه الثاني، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وأضاف بأن صديقه نجل المبلغ هو من قام بإشعال النيران بباب الشقة.

جرى التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المشكو في حقه الأول.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9903 جنح مركز الخانكة لسنة 2017م.