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تفاصيل قرار وزير البترول بفرض ضوابط جديدة على العاملين

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تفاصيل قرار وزير البترول بفرض ضوابط جديدة على العاملين تفاصيل قرار وزير البترول بفرض ضوابط جديدة على العاملين

التحرير

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كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أن المهندس طارق الملا وزير البترول، عقد عدة اجتماعات واتصالات مع رؤساء شركات البترول المختلفة، شدد خلالها على فرض ضوابط جديدة على العاملين بالشركات.

حيث أصدر تعليمات مباشرة بأن يحظر تداول أى أوراق رسمية أو سرية خلال الهواتف المحمولة أو الذكية، حتى لا يستغلها العاملون فى نشرها أو تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

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وأشار المصدر فى تصريحات خاصة، أن وزير البترول كلف مديرا أمن وزارة البترول والهيئة، بعقد اجتماعات مع مديرى الأمن بالشركات المختلفة لإحاطتهم بالتعليمات والضوابط الجديدة فى التعامل مع العاملين، خاصة حاملى التليفونات الذكية والحديثة لمنع تداول أية وثائق أو مستندات سرية تحسبا لاستغلالها فى أغراض بعينها.

وأضاف أن ذلك تزامن أيضا مع غضب واستياء وزير البترول من المداخلة الهاتفية التى قام بها الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" لإحدى القنوات التلفزيونية التى أكد فيها أن قرار تعيين نجلة وزير الأوقاف، جاء بتوصية وتعليمات من الوزارة، وهو ما تسبب فى غضب وزير البترول ووضعه فى موقف محرج أمام الرآى العام.

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التحرير

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