بعد اعتصام 12 يوما.. «الصحة» توافق على مطالب أطباء التكليف

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وافقت وزارة الصحة والسكان، على مطالب جموع أطباء التكليف دفعة مارس 2017 بعد اعتصامهم في مقر النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" لأكثر من 12 يومًا، وامتناعهم عن التسجيل بحركة التكليف الحالية اعتراضًا على ما أسموه بـ"غياب الشفافية" وعدالة التوزيع وشروط الحركة المجحفة التي تسلبهم الكثير من حقوقهم.

وفض الأطباء اعتصامهم أمس الثلاثاء، بعد أن تمت الإستجابة إلى كافة مطالبهم التي تمثلت في إعلان قواعد الحركة واحتياجاتها بعد أن كانت غير معلنة في بداية الحركة مع الحفاظ على الحق في التقديم على تنسيق بالإدارات الصحية وليس المديريات، وكذلك الحق في التقدم إما بمحافظة السكن أو جامعة التخرج وحق المتزوجات في الحصول على رغبة أولى.

في الوقت ذاته تم استثناء رغبة المتزوجات خارج الاحتياجات الأساسية وفتح إمكانية تقديم المستندات الخاصة بالمتزوجات على الموقع بدلًا من التقديم الورقي بشكل شخصي بإدارة التكليف بالقاهرة.

وأقرت الوزارة حق الأطباء المُكلفين بالمحافظات النائية في التقديم على حركة نيابات استثنائية بكامل الاحتياجات وحق المكلفين نائيًا في تعديل تكليفهم بعد مرور سنة عمل فعلية والحق في الحصول على ترشيح وزاري استثنائي فور ظهور نتيجة النيابات للمُكلفين في المناطق النائية.

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وتم التأكيد لهم على القرار الصادر الخاص ببدل الراحات عن النوبتجيات التي تزيد عن الحد الأقصى وتعميمه على الإدارات مع فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بالقواعد العامة بعد محاولات لدفع السادة الأطباء على التسجيل على حركة تظلمات، فضلا عن إعلان بند التظلمات متمثلة في نفس بنود الحركة السابقة.

ونجح أطباء التكليف في استصدار قرار وزاري بإلغاء فصل تنسيق مستشفيات والمعاهد التعليمية في حركة نيابات منفصلة وإعادة إدراجها في نفس حركة نيابات وزارة الصحة بشروط وقواعد حركة نيابات الوزارة مع إلغاء الشروط التعسُّفيَّة السابقة وزيادة الاحتياجات المعلنة لدفعة 2017 بإجمالي 877 احتياج بما يتناسب مع العجز الموجود بوحدات الرعاية الأساسية و عدد الدفعة.

كما تم الاتفاق مع إدارة التكليف علي فتح باب التظلمات بسماح المجموع علي الأماكن الشاغرة بعد الحركة الجارية وسيتم إضافة الأماكن التي ستخلو بإعارة الأطباء للجامعات للأماكن الشاغرة في حركة التظلمات فقط.