مدبولي: طرح أراضي وشقق إسكان متوسط بتوسعات «الشيخ زايد»

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولى الوزارة، بإحدى قاعات الاجتماعات بمطار القاهرة، لمدة 3 ساعات، عقب وصوله أمس عائدًا من الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

مدبولي تابع تنفيذ المشروعات المختلفة، بالمدن الجديدة، قبل أن يستقل الطائرة المتجهة إلى قبرص، ليمثل مصر فى اجتماعات مجلس المحافظين الخاص بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، وللتفاوض على تمويل عدد من مشروعات الصرف الصحى.

وخلال الاجتماع، الذى حضره المهندس خالد عباس، مساعد الوزير، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس وليد عباس، معاون الوزير، كلف مدبولى، بالبدء فى تنفيذ أعمال توصيل المرافق لامتداد مدينة الشيخ زايد، والتجهيز لطرح وحدات إسكان متوسط بها، وقطع أراض على المستثمرين.

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كما طلب الوزير سرعة طرح أراضى الاستثمار، بوجه عام، الجاهزة على المستثمرين، خاصة أنه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط لعدد كبير من الأراضى الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذى لأعمال تطوير المحاور المرورية والطرق بمدن: "6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور"، حيث شدد على ضرورة تكثيف العمل، والالتزام بالتوقيتات الزمنية، رافضًا السماح لأي شركة مقاولات بالتقاعس، قائلا:"مفيش وقت نضيعه، لازم يفهموا كده، خاصة أننا ندفع كل مستحقاتهم".

وكلف وزير الإسكان بالاستعداد لطرح وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، بمدينتى ناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، مع سرعة توصيل المرافق للأراضى المميزة التى يتم حجزها حالياً، والتى كلف الرئيس باستيعاب كل حاجزيها.