غدًا.. وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية

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يستقبل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، صباح غدٍ الخميس، البلجيكي إنجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولى للفروسية؛ لمناقشة استضافة مصر لعدد من البطولات في الفترة المقبلة، ومناقشة عدد من الأمور المتعلقة برياضة الفروسية في مصر، وذلك بحضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

كما يستقبل اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الأربعاء، دي فوس في زيارة لمصر تستغرق 48 ساعة، يزور فيها الأخير الأهرامات والمتحف المصري في إطار حرصه على دعم السياحة المصرية، وتأكيد دعم الاتحاد الدولي الكامل لمصر.

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ويناقش رئيس الاتحاد الدولي للفروسية بعض الملفات الهامة منها، استمرار تمتع مصر بتنظيم العديد من الحلقات والبطولات الدولية المؤهلة لكأس العالم للفروسية؛ استناد لدورها القوي في اللعبة إفريقيًا وعربيًا، بخلاف أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة في الممارسين والجياد في المنطقة وتنوع مسابقاتها إلى حد كبير، علاوة على ملف الخيول والمشاركات المصرية في الخارج وتطور الملف الطبي لها.

يذكر أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس الاتحاد الدولى لمصر منذ إنشاء الاتحاد عام 1921.