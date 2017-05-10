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أزمة بين كوبر و«الجبلاية» بسبب الدوري

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أزمة بين كوبر و«الجبلاية» بسبب الدوري أزمة بين كوبر و«الجبلاية» بسبب الدوري

التحرير

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نشبت أزمة جديدة بين هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب ، واتحاد الكرة، بعدما رفض الأول، انطلاق الدوري الجديد في سبتمبر المقبل.

وعلمت «التحرير» أن كوبر تمسك بانطلاق الدوري في أغسطس، مع تأجيل لقاءات الأهلي والزمالك الأولى بالدوري، لتفادي إجهادهما بعد المشاركة في البطولة العربية، وكذلك لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

كما قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة تونس في تصفيات أمم إفريقيا، يوم 2 أو 3 يونيو المقبل.

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ويرغب الجهاز الفني في بدء المعسكر مبكرًا لتجهيز المحترفين لأنهم سيكونوا عائدين من فترة راحة، على أن ينتظم لاعبي الأهلي والزمالك وسموحة بداية من يوم 5 يونيو.

ويقع الوطني في تصفيات أمم إفريقيا 2019، بالمجموعة العاشرة مع المنتخب التونسي والنيجر وسوازيلاند.

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التحرير

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