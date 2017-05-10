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وزيرا القوى العاملة والتعليم العالي يبحثان تطوير الجامعة العمالية

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وزيرا القوى العاملة والتعليم العالي يبحثان تطوير الجامعة العمالية وزيرا القوى العاملة والتعليم العالي يبحثان تطوير الجامعة العمالية

مصراوي Masrawy

وزيرا القوى العاملة والتعليم العالي

كتبت - نورا ممدوح :

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أوضاع الجامعة العمالية وسبل تطويرها، تمهيداً لعودتها لمنح درجة البكالوريوس لشعبتي العلاقات الصناعية، والتنمية التكنولوجية.

وقال سعفان، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجامعة العمالية نفذت اشتراطات المجلس الأعلى للجامعات في سبتمبر من العام الماضي، وتضمنت تطوير المناهج العلمية بالجامعة العمالية، وتم تسليم اللوائح الخاصة بشعبة العلاقات الصناعية، وبشعبة التنمية التكنولوجية علي التوالي في يناير ومارس 2017 .

ومن جانبه وجه وزير التعليم العالي بإعداد تقرير حول تطوير الجامعة العمالية بالتنسيق بين المستشار الفني للوزارة، والدكتور عادل عبده رئيس الجامعة العمالية لدراسة الوضع واتخاذ القرار اللازم

وأكد وزير القوي العاملة، أن الجامعة العمالية في سبيلها لتكون قاطره التعليم التكنولوجي والفني في ، مشدداً علي أننا نهدف في هذه المرحلة إعادة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية إلى وضعها ومكانتها لتكون منارة للتدريب سواء المهني أو النقابي.

وعرض عبد الفتاح إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة المفوض خلال اللقاء، ما تم انجازه على أرض الواقع لتطوير الجامعة خلال العام الماضي، مقارنة بما كان الوضع عليه للجامعة في الوقت السابق.​وزيرا القوى العاملة والتعليم العالي يبحثان تطوير الجامعة العمالية

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مصراوي Masrawy

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