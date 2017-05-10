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المتحدث العسكري: تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة بشمال سيناء تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات الناسفة غرب مدينة رفح.

وأضاف الرفاعي في بيان اليوم الأربعاء، أنه "تم تدمير وكر مجهز بخندق طوله 600 متر تستغله العناصر التكفيرية في الاختباء والتمركز".

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة (1)

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