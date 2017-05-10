إزالة 53 حالة تعدّ على الأرض الزراعية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، اليوم الأربعاء، عدد 53 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة فدان وقيراط، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

من جانبه، قال سيد النخيلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، في تصريحات صحفية: "إن الحملة أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدّ منها 19 (أملاك صرف)، و12 (أملاك ري)، وإزالة 17 حالة بقرية أبو قرقاص البلد بمساحة 22 قيراطًا و12 سهمًا، وعدد 4 حالات على الأرض الزراعية بمساحة قيراطين و12 سهمًا، وحالة تعد على أملاك الدولة".