وزيرة الدفاع الألمانية تعلن تعديلات جذرية في قوات الجيش

برلين (د ب أ)

بسبب فضيحة الجندي المشتبه في صلته بالإرهاب، فرانكو إيه، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين عزمها إجراء تعديلات جذرية داخل قوات الجيش.

وقالت فون دير لاين اليوم الأربعاء قبل جلسة طارئة للجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني للتحقيق في الفضيحة: "بالرغم من أن التحقيقات الحالية التي يجريها الادعاء العام بشأن القضية هي الأهم، فإنني على وعي تام بأن أمامنا عملية موسعة داخل الجيش الألماني يتعين أن نخوضها سويا، ابتداء من المجند حتى الجنرال ومن المُقرِّر حتى الوزيرة. وإنني أنوي إطلاع اللجنة على ذلك اليوم".

وذكرت الوزيرة أن تلك العملية تتعلق بالقيادة الداخلية للجيش والنظام الانضباطي داخله والتثقيف السياسي للجنود ومرسوم تقاليد الجيش الصادر عام 1982.

وتواجه فون دير لاين ضغوطا في ظل تزايد دائرة المتورطين في فضيحة الجندي فرانكو إيه، الذي أدعى أنه لاجئ سوري. وألقى محققون القبض على جندي آخر يدعى ماكسميليان تي. للاشتباه في إعداده مع فرانكو إيه ومساعد آخر لهجوم بدافع تحميل مسؤوليته للاجئين.