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أمهات المختطفين اليمنيين يطالبن الحوثيين بإطلاق سراح ذويهن

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أمهات المختطفين اليمنيين يطالبن الحوثيين بإطلاق سراح ذويهن أمهات المختطفين اليمنيين يطالبن الحوثيين بإطلاق سراح ذويهن

مصراوي Masrawy

أمهات المختطفين اليمنيين يطالبن الحوثيين بإطلاق سر

صنعاء ( د ب أ)
طالبت رابطة امهات المختطفين اليمنيين، اليوم الاربعاء، بسرعة إطلاق سراح ذويهن المختطفين لدى جماعة أنصار الله الحوثية في العاصمة صنعاء.

وقال بيان أصدرته الرابطة وتلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، "ندين التدهور الصحي الكبير الذي يعانيه أبناؤنا المختطفون في سجن هبرة بصنعاء، والذي أدى إلى إصابة العشرات منهم بأمراض خطيرة ومزمنة كأمراض الكلى والجلطات وفقد القدرة على الحركة".

وتابع البيان "فيما تمنع جماعة الحوثي وصالح المشرفة على السجن عرضهم على طبيب ولا تسمح لأهاليهم بإدخال الأدوية الضرورية".

وناشدت الأمهات في بيانهن، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية "سرعة القيام بواجبها تجاه ما يتعرض له المختطفون في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة، حيث أعلن المختطف محمد الشاوش إضرابه عن الطعام قبل أيام احتجاجا على استمرار اختطافه وسوء معاملته".

وأشار البيان إلى أن حياة المختطفين أصبحت في خطر، مشيراً إلى أن " بعضهم قد اصيب بالشلل، وآخرين يواجهون خطر الفشل الكلوي نتيجة شح المياه وعدم نظافتها، ويعاني الكثير منهم الأمراض الجلدية وسوء التغذية بسبب الإهمال الصحي المتعمد من قبل الحوثيين".

ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح منذ نهاية عام 2014 على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، في حين يواجهون اتهامات باختطاف عدد كبير من المعارضين لهم.

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