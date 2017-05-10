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أمير الكويت يتسلم دعوة من الملك السعودي لحضور قمة دول مجلس التعاون وأمريكا

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أمير الكويت يتسلم دعوة من الملك السعودي لحضور قمة دول مجلس التعاون وأمريكا أمير الكويت يتسلم دعوة من الملك السعودي لحضور قمة دول مجلس التعاون وأمريكا

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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

الكويت - (أ ش أ):

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الأربعاء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وتسلم أمير الكويت - خلال اللقاء - من الوزير السعودي رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمنت دعوته لحضور قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية وقمة عربية إسلامية أمريكية، والمزمع عقدهما في المملكة العربية السعودية الشهر الجاري.

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