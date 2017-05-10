بعد تعاقد الريال مع فينيسيوس.. نجوم أفرزتها كوبا أمريكا للناشئين

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أكد ريال مدريد، على نجاحه في الحصول على توقيع اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لينضم إلى قائمة النجوم التي دائما ما تفرزها بطولة كوبا أمريكا تحت 17 سنة للأندية الأوروبية.

وقدم فينيسيوس جونيور مستويات مميزة للغاية في بطولة كوبا أمريكا تحت 17 سنة التي أُقيمت في تشيلي وتوجت البرازيل بلقبها، حيث تصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف، ليعيد إلى الأذهان المستويات المميزة التي قدمها فيليب كوتينيو في نسخة 2009 التي توجت البرازيل بلقبها أيضًا.

كما سبق وأن أفرزت بطولة كوبا أمريكا أيضا الظاهرة البرازيلية رونالدو، وذلك في نسخة 1993، والتي أُقيمت في كولومبيا وساهمت في ظهوره بقوة مع ناديه كروزيرو، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب البرازيلي الذي توج بمونديال الولايات المتحدة في عام 1994.

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وأفرزت بطولة أمريكا الجنوبية للناشئين أيضا نجم ريال مدريد الحالي خاميس رودريجز، وذلك في نسخة 2007، والتي أقيمت في الإكوادور وحلت كولومبيا وصيفة في تلك البطولة خلف البرازيل ونجح رودريجز في تسجيل 3 أهداف حينها وقيادة كولومبيا إلى مونديال الناشئين.

ولكن ليس كل لاعب يظهر بقوة في بطولة كوبا أمريكا للناشئين يتمكن من شق طريقه إلى أعلى المتسويات، فبالنظر إلى بطولة 2007، أيضا نجد أن اللاعب البرازيلي لولينها تصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 12 هدفًا إلا أنه لم يحصل على فرصة تمثيل المنتخب البرازيلي الأول من قبل بل ويلعب الآن في كوريا الجنوبية رفقة نادي بوهانج ستيلرز.

ويأمل ريال مدريد في أن يقدم فينيسيوس جونيور مستويات مميزة للفريق ويسير على درب رونالدو وكوتيتينو، حيث يرغب الفريق الملكي في استغلال اسمه مستقبلا في زيادة شعبية النادي في قارة أمريكا الجنوبية وتحديدا البرازيل، حيث لا يخوض الريال أي مباريات ودية هناك تساعده على زيادة الترويج.