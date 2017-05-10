بيركامب يحتفل بعيد ميلاده الـ48.. «الهولندي الذي لا يطير»

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في مثل هذا اليوم من عام 1969، ولدت موهبة من أبرز المواهب التي أنجبتها الكرة الهولندية عبر تاريخها وهو اللاعب دينيس بيركامب، الذي صال وجال في الملاعب الإنجليزية رفقة آرسنال إلى جانب المنتخب الهولندي الذي قدم معه مستويات فريدة ولعل أبرزها في مونديال 1998 بفرنسا.

ولد بيركامب في العاصمة أمستردام وبدأ مسيرته الكروية في مركز المهاجم الصريح قبل أن يكتشفه أرسين فينجر في مركز المهاجم الوهمي خلف الفرنسي تيري هنري واللذان شكلا معا واحدة من أفضل الثنائيات في تاريخ المدفعجية.

وبدأ بيركامب مسيرته الكروية في نادي أياكس الهولندي بعدما صعد من أكاديمية الشباب للنادي العاصمي وحصل على فرصة اللعب للفريق الأول من خلال الأسطورة يوهان كرويف الذي يدأ في بناء الفريق من حوله، وخاض بيركامب 239 مباراة مع أياكس سجل خلالها 122 هدفًا.

وجذب بيركامب انتباه إنتر الذي انتقل لصفوفه في عام 1993 بفضل حاسته التهديفية العالية، ولكنه فشل في التأقلم مع الفريق الإيطالي ليغادره في عام 1995 نحو آرسنال، وحظى بموسم أول سيء للغاية حتى تمكن فينجر من إعادة اكتشافه من جديد عند توليه المهمة الفنية للمدفعجية في عام 1996 ويلعب دورًا كبيرًا في مسيرته الكروية.

وتميز بيركامب برؤية مميزة للغاية للملعب، لذا اعتمد فينجر بشكل أساسي في خطته على إعطاء الكرة كثيرا للنجم الهولندي الذي طور من أسلوب لعبه كثيرا ليصبح أشبه بصانع الألعاب، وهو ما ساعده على تقديم 11 موسمًا غاية في التميز مع المدفعجية سجل خلالها 120 هدفًا كما تواجد بشكل دائم مع المنتخب الهولندي الذي مثله في 79 مباراة سجل خلالها 37 هدفًا.

فوبيا الطيران

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يعاني بيركامب من فوبيا شديدة من الطيران، وذلك بسبب تعطل محرك الطائرة التي كانت تقل المنتخب الهولندي للمشاركة في مونديال 1994، ومن بعدها قرر بيركامب عدم ركوب الطائرات مجددًا وتلقى علاج خاص، وهو ما أثر على مشاركاته الأوروبية مع آرسنال كثيرا حيث كان يتنقل عبر القطارات وفي بعض الأحيان لا يسافر مع الفريق من الأساس.

ألقابه

توج بيركامب مع أياكس بلقب الدوري الهولندي في موسم 1990- 1989 وكأس هولندا مرتين موسمي 1986- 1987 و1993- 1992 إلى جانب كأس الاتحاد الأوروبي 1991- 1992 والسوبر الأوروبي موسم 1986- 1987.

كما حصل على لقب الدوري الأوروبي مع الإنتر موسم 1993- 1994 حيث شارك مع الإنتر في موسمين في 81 مباراة سجل خلالها 30 هدفا، وفي فترته مع أرسنال التي امتدت من عام 1995 حتى 2006 شارك في 423 مباراة سجل خلالها 120 هدفا وصنع 94 آخرين.

وأحرز لقب البريميرليج 3 مرات مواسم 1997- 1998 و2001- 2002 و2003- 2004، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات مواسم 1997-1998 و2001-2002 و 2003-2004 و 2004-2005، إلى جانب الدرع الخيرية 3 مرات 1998 و2002 و2004.

أما عن أبرز إنجازاته مع المنتخب الهولندي فكانت الوصول إلى نصف نهائي يورو 1992 حيث ودع الطواحين أمام الدنمارك بركلات الترجيح وكذلك الحال في نصف نهائي يورو2000، الذي ودعته هولندا على أرضها بركلات الترجيح أيضا أمام إيطاليا إلى جانب نصف نهائي مونديال فرنسا 1998 الذي خسرته هولندا بركلات الترجيح أمام البرازيل.