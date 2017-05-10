"طقطقة" الركبتين قد تكون علامة لإصابتك بهذا المرض

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كشف بحث جديد أن الأشخاص الذين يسمعون أصوات "طقطقة" أو "فرقعة" في مفصل الركبة أو ما حوله ربما يكونوا أكثر عرضة للاصابة بهشاشة العظام.

وكشف باحثون أمريكيون – وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية - أن الاشخاص الذين لديهم "ركبتين صاخبتين" – وحتى لو لم يكونوا يعانون من آلام في الركبة أو المفاصل - ربما يعانون مستقبلا من هشاشة العظام.

وأوضح فريق البحث أن دراسته هي الأولى من نوعها التي تخلص إلى وجود هذا الارتباط وهو ما قد يساعد المزيد من الأشخاص في الحصول على العلاج الوقائي.

من جانبه، قال جريس لو الاستاذ المساعد المشرف على الدراسة بكلية بايلو للطلب إن "العديد من الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات هشاشة العظام خلال الأشعة السينية لم يشتكوا بالضرورة من الآلم ولا يوجد استراتيجيات محددة للحيلولة دون تطور الالم بين المجموعة المصابة من الأشخاص".

وخلصت الدراسة – التي شملت 3500 مشارك من الأكثر عرضة للاصابة بهشاشة العظام- أن الأشخاص الذين في كثير من الأحيان تصدر الأصوات عن ركبتيهم هم أكثر عرضة للإصابة بآلام خلال العام التالي مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من "الركبتين الصاخبتين".