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صوامع قنا تستقبل 62 ألف طن قمح

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صوامع قنا تستقبل 62 ألف طن قمح صوامع قنا تستقبل 62 ألف طن قمح

مصراوي Masrawy

صوامع قنا تستقبل 62 ألف طن قمح

قنا ـ عبدالرحمن القرشي:

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، توريد 62 ألفا و179طنا و433 كيلوجراما من محصول القمح، للصوامع والشون بالمحافظة.

وأكد الهجان الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام، حيث شكلت المحافظة لجنة فنية، للتفتيش والمرور على الصوامع والشون والهناجر بنطاق دائرة المحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين، موضحا أن قنا تضم 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن، و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفا و240 طنا، بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية 32 ألفا و63 طنا، لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألفا و303 أطنان.

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