حملة لإزالة التعديات على مساحة 1071 فدانًا بالقنطرة شرق

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن المهندس عبد الله الزغبي، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، اليوم الأربعاء، أنه جرى تنفيذ قرار المحافظ رقم 324 لسنة 2017، وتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف اللواء نبيل عواد نائب مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمد مكاوي مأمور مركز القنطرة شرق، والمهندس محمد علي سكرتير عام المركز والمدينة.

وأسفرت نتائج تنفيذ الحملة، عن إزالة التعديات على أملاك الدولة، بمساحة إجمالية قدرها 1071 فدانًا .

من جهته، أكد رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، على المضي قدمًا فب الاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة ورفع كافة الإشغالات لجميع التعديات والمخالفات أولاً بأول.