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بالصور.. وزير العدل الأسبق: الثورات أصابتنا بخلل اجتماعي.. والأسر تهتم بجمع المال

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مصراوي Masrawy

الثورات أصابتنا بخلل اجتماعيالثورات أصابتنا بخلل اجتماعي

الثورات أصابتنا بخلل اجتماعي (2)الثورات أصابتنا بخلل اجتماعي (2)

الثورات أصابتنا بخلل اجتماعي (3)الثورات أصابتنا بخلل اجتماعي (3)

الثورات أصابتنا بخلل اجتماعي (4)الثورات أصابتنا بخلل اجتماعي (4)

الإسكندرية – محمد عامر:

قال المستشار محمد الجندي، النائب العام ووزير العدل الأسبق، إن فوضى القيم والأخلاق التى تحدث في ليست فريدة من نوعها، بل تحدث في الكثير من دول العالم، كنتيجة للثورات التي تصيب البلاد بالخلل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر القومي الرابع للتنوير، الذي تنظمه جامعة الإسكندرية بمركز المؤتمرات بكلية الطب، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمفكرين.

وأضاف الوزير الأسبق أن الشارع المصري أصبح في فوضى، وأصبحت جرائم الاغتصاب وزنا المحارم في المناطق الشعبية مألوفة، لافتا إلى أن الأسرة تخلت عن دورها في تربية أبنائها، من أجل جمع المال، بالإضافة إلى افتقاد الأبناء القدوة في المدرسة.

وأشار إلى أن عودة الانضباط والأخلاق يتطلب دعم التقاليد والعادات داخل الأسر، وتسليط الضوء على النماذج الصالحة في المجتمع، موضحا أن الأسرة ووسائل الإعلام لهما دور أساسي في دعم تلك العادات.

وقال الجندي: "ليس بالقانون يمكن إصلاح كل شيء، فكيف للقانون تعليم رب الأسرة أن يكون قدوة لأبنائه وحق الجار، وليس بالقانون استعادة القيم والأخلاق"، مستشهدا بتصريح لرئيس فرنسا الجديد، "أنه سيعيد الأخلاق لبلاده"، مؤكدا أن هذا يدل على قيمة الأخلاق.

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