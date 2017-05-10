الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة إيفان سوركوش، التزام الاتحاد بدعم جهود الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها، والقرارات الجريئة التي اتخذتها.

وقال سوركوش خلال الاحتفال بيوم أوروبا مساء أمس الثلاثاء، إن حجم المنح من الاتحاد الأوروبي للمشروعات الجاري تنفيذها في مصر يبلغ مليار و300 مليون يورو، مما يعد تأكيدًا على التزامه بالعلاقات مع مصر وشعبها.

مشيرا إلى أن التكامل في أوروبا أسهم في إنشاء اتحاد يكرس جهده في تحقيق التعايش السلمي والازدهار لشعوبه، كما قطعت مصر أشواطًا كبيرة فيي الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن، والتي غيرت من الدولة التي كنت قدد عرفتها في السابق.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي حافظ على مركزه كأكبر مستثمر وشريك تجاري لمصر خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي لمصر، وأضاف أن التقارب الجغرافيي والتاريخ الطويل من التبادل_التجاري بين الجانبين أسهما في إيجاد علاقة اقتصادية قوية.

وأوضح رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أن أولويات الشراكة مع مصر واجتماع مجلس_الشراكة_المصري_الأوروبي المقبل بمثابة مؤشرات على الرؤية الفاعلة والإيجابية للعلاقات بينن الجانبين.