مميش: قناة السويس تحقق 853.7 مليون دولار في مارس وإبريل 2017

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك زيادات في إيرادات القناة لتحسن محلوظ في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة، حيث سجلت أعداد وحمولات السفن العابرة زيادة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، وبلغت أعداد السفن خلال شهري مارس وإبريل 2017 إجمالي 2973 سفينة مقابل 2847 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 126 سفينة بنسبة 4.4% .



وأضاف مميش في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن الحمولات الصافية للسفن العابرة للقناة خلال مارس وإبريل الماضيين 170.8 مليون طن مقابل 156.4 مليون طن عن نفس الفترة من 2016 بزيادة 14.4 مليون طن بنسبة 9.2%.



ولفت إلى أن عائدات القناة خلال الشهرين الماضيين حققت أرقامًا قياسية بلغت 853.7 مليون دولار مقابل 820.4 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 33.2 مليون دولار بنسبة 4.1%.



وعن المتحصلات بالجنيه أكد مميش أن العائدات بلغت خلال مارس وإبريل من هذا العام 15.2 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه عن نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 8.1 مليار جنيه بنسبة 116.5%.



وأرجع مميش أسباب الزيادات التي تحققت إلى تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة كميات البضائع المتداولة عالمياً بالإضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة لقناة السويس وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، والسياسات التسويقية المرنة التي تقوم بها هيئة قناة السويس والتي أسفرت في الفترة الماضية عن إضافة 200 مليون دولار لعائدات القناة من التخفيضات والحوافز التي تمنح للخطوط الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفرا كبيرا، وهو ما أثمر عن جذب 1270سفينة بحمولات 60.7 مليون طن خلال عام 2016، والثلث الأول من عام 2017.