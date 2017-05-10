اليوم.. مصر تشارك بإصدار وثيقة إعادة إعمار الصومال

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غادر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، القاهرة صباح اليوم الأربعاء، متوجها إلى المملكة المتحدة يرافقه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للمشاركة فى مؤتمر لندن "حول الصومال"، والذى يعقد على مدار يومى 10 و11 من شهر مايو الجارى بالتعاون بين الحكومة البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة.

وتتناول أجندة المؤتمر عددا من المحاور وفى مقدمتها بحث سبل دعم الاستقرار فى الصومال من خلال تعزيز الأمن لمواجهة ظاهرة الارهاب، فضلا عن تحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى المنشود، وتوفير المناخ اللازم نحو الإسراع في الإنعاش الاقتصادي، واستعراض آليات الشراكة المختلفة من أجل تحقيق التنمية.

ويشارك فى المؤتمر عدد من رؤساء الدول الإفريقية ووزراء خارجية بعض الدول الأوروبية، فضلا عن رئيس الاتحاد الإفريقى وممثلى عدد من المنظمات الدولية.

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ومن المقرر أن يصدر عنه بيان مشترك، فضلا عن بعض الوثائق من بينها وثيقة "اتفاق الشراكة الجديد" التي تسهم في تأمين الموارد اللازمة لإعادة بناء الصومال.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة المصرية في مؤتمر "لندن حول الصومال" تأتي استنادا للدور الذي تضطلع به مصر في الدائرة الأفريقية من منطلق تدعيم أواصر التعاون مع دول القارة بما يخدم المصالح المشتركة، فضلا عن العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالصومال وحرص مصر الدائم علي ضمان الاستقرار والأمن في الصومال ومساعدة هذا البلد الشقيق في دعم قدراته الأمنية وتنميتها بالشكل الذى يخدم مسار التنمية في الاتجاه الصحيح، خاصة في ضوء التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها ظاهرتا القرصنة والإرهاب الدولي، مما يشكل عقبات تعوق انتظام سير عجلة الاصلاح والتنمية ويستدعي ضرورة تبادل وجهات النظر مع كافة أطراف المجتمع الدولي لتوحيد الرؤى والمواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.