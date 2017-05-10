أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء

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استقر سعر الصرف في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 10 مايو 2017، ليسجل متوسط سعر الدولار نحو 18 جنيهًا للشراء، و 18.10 جنيهًا للبيع.

فيما سجل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 19.15 جنيهأ للشراء و19.25 للبيع، والجنيه الاسترليني نحو 22.40، والبيع 22.65 جنيهًا للبيع، والفرنك السويسري 17.70 جنيهًا للشراء و17.90 للبيع.

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وبالنسبة إلى العملات العربية، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.8 جنيه للشراء و5.00 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 59.15 جنيهًا للشراء و59.40 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.85 للشراء 5.00 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.60 للشراء و47.80 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.25 للشراء و25.30 للبيع.