حقيقة صورة تكييف تم تركيبه لغرفتين

كتب - هشام عواض:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد الأشخاص قام بإحداث فجوة في الجدار بين غرفتين ووضع جهاز التكييف لتبريدهما معًا.

وزعم متداولو الصورة أن الشخص الذي فعل هذا مصري، إلا أن الحقيقة إن هذه الصورة ليست في مصر بل في فندق بتايلاند، بحسب ما نشرته صحيفة "the sun" البريطانية.

ذكرت الصحيفة أن سائحين في فندق في مدينة باكرون نايكون التي تقع شمال العاصة التايلاندية بانكوك، قاما بوضع جهاز التكييف في فتحة ما بين غرفتيهما لتبريدهما معًا.

وكان قد تفاجئ مالكو الفندق عندما قام أحد السائحين بالتقاط صورًا للتكييف ونشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، وكتب علي الصور " لحين مجيء أصدقائي من أوروبا وإنجلترا وروسيا، أنا هنا".

وفيما بعد عندما انتشرت الصور، أكد السائح إنه لم يفعل هذا لأجل إحداث ضرر بالفندق، وأنه ليس الوحيد الذي فعل هذا.

وفيما يتعلق بقدرة جهاز تكييف واحد على تبريد غرفتين منفصلتين، ذكر موقع "quora"، أن هذا الأمر مضيعة للوقت ولطاقة التكييف، ولن يجدي نفعًا، وإذا أراد الشخص تبريد غرفتين يجب عليه استخدام جهازين "سبليت" عبر نظام التكييفات المجزأة " VRF system".