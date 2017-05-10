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للتغلب على موجة الحر.. ملابس يُفضل ارتداؤها وأخرى عليك تجنبها

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للتغلب على موجة الحر.. ملابس يُفضل ارتداؤها وأخرى عليك تجنبها للتغلب على موجة الحر.. ملابس يُفضل ارتداؤها وأخرى عليك تجنبها

مصراوي Masrawy

ارتفاع درجات الحرارة

كتبت- هدير غيث

تعيش حالياً موجة من الطقس السيء تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، ونقدم فيما يلي مجموعة من النصائح لتجنب الإحساس بالحرارة العالية، خاصة فيما يتعلق بالملابس المناسبة في هذه الأجواء، والتي استطلعنا فيها رأي الدكتور"هاني الناظر" الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث:

1- يفضل ارتداء الملابس القطنية.

2- يفضل ارتداء الملابس البيضاء، أو الألوان الفاتحة.

3- يفضل ارتداء "الفانلة البيضاء" تحت الملابس لأنها تعمل على امتصاص العرق.

أما الملابس التي يفضل تجنبها:

1- الألوان الداكنة لان هذه الألوان تعمل على الاحتفاظ بالحرارة.

2- الملابس المصنوعة من الخيوط الصناعية.

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