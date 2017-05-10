حبس "الششتاوي" المتهم بالدجل والشعوذة 6 أشهر بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جُنح مركز الزقازيق في الشرقية، اليوم الأربعاء، عاطلا، بالحبس لمدة 6 أشهر؛ على خلفية اتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين بدائرة مركز الزقازيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مباحث الآداب العامة بالمديرية، بقيام "إبراهيم.م.الـ" وشهرته "الششتاوي"، 67 عامًا، عاطل، ومُقيم بقرية "شنبارة الميمونة" بالزقازيق؛ بالنصب على المواطنين باسم الدجل والشعوذة.

بمداهمة منزل المتهم، تم ضبط عدد كبير من الأعمال السحرية المختلفة مدون عليها طلاسم، وقنفد مُحنط، وعظام بشرية وأحجار مجهولة المصدر، ومجموعة كبيرة من الأحجبة والصور لأشخاص عديدين، فضلًا عن ضبط عدد من كتب الأعمال السفلية، وأعمال الربط وجلب الحبيب، وملابس نسائية، وهواتف محمولة تحوي صورا ومقاطع مُخلة بالآداب العامة.

وتبين من التحريات، نصب المتهم على المواطنين وإيهامهم بقدراته الخارقة على فك أعمال السحر، وعمل الأحجبة، وجلب الحبيب، مقابل مبالغ مالية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2352 إداري الزقازيق لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.