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"توشكى للفنون التلقائية" تشارك في مهرجان الأسبوع الأفريقي بفرنسا

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"توشكى للفنون التلقائية" تشارك في مهرجان الأسبوع الأفريقي بفرنسا "توشكى للفنون التلقائية" تشارك في مهرجان الأسبوع الأفريقي بفرنسا

مصراوي Masrawy

فرقة توشكى للفنون التلقائية

أسوان - ​إيهاب عمران: ​

تشارك فرقة توشكى للفنون التلقائية، التابعة لفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس، وكيل وزارة الثقافة بأسوان بمهرجان "الأسبوع الأفريقي"، والمقام بمقر منظمة اليونسكو بباريس، وذلك ضمن الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو خلال الفترة من 18 إلى 29 مايو الحالي بدولة فرنسا.

وقال محمد إدريس، وكيل وزارة الثقافة بأسوان، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "إن مشاركة فرقة توشكى تأتي لدعم ومساندة السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة لرئاسة اليونسكو".

وأضاف إدريس، أن الفرقة سبق وشاركت في العديد من المهرجانات والمحافل المحلية والدولية والقومية في عدد من الدول، كالنمسا وبلغاريا والكويت وتونس، كما شاركت فى عدد من المهرجانات المحلية، منها مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر، ومهرجان الطبول بالقاهرة .

وتقدم الفرقة، العديد من تابلوهاتها الراقصة عن البيئة النوبية: الأراجيد، الغزل النوبي، رقصات سودانية، ليلة الحناء.

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