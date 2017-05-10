"نيابة الزقازيق" تقرر إيداع رضيعة بدار أيتام

الشرقية – فاطمة الديب:

أمرت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، بإيداع طفلة حديثة الولادة، بإحدى دور الأيتام، وذلك بعدما عثرت عليها ربة منزل، ملقاة بجوار صندوق قمامة بدائرة المركز.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من المدعوة "عبير رمضان عبد المعطي عبد الله" 19 سنة، ربة منزل، مُقيمة بمركز ديرب نجم، بالعثور على طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة خلف مبنى المحافظة.

وأحضرت مُقدمة البلاغ، الطفلة ملفوفة بجلباب أسمر وترتدي "بادي بكم وفانلة داخلية و2 بنطلون"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9132 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وكذا إجراء المعاينة اللازمة لمكان العثور عليها.