أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... هل الموديل عبارة عن مجرد شماعة فقط -
ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"نيابة الزقازيق" تقرر إيداع رضيعة بدار أيتام

Google+ Print
"نيابة الزقازيق" تقرر إيداع رضيعة بدار أيتام "نيابة الزقازيق" تقرر إيداع رضيعة بدار أيتام

مصراوي Masrawy

إيداع رضيعة بدار أيتام

الشرقية – فاطمة الديب:

أمرت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، بإيداع طفلة حديثة الولادة، بإحدى دور الأيتام، وذلك بعدما عثرت عليها ربة منزل، ملقاة بجوار صندوق قمامة بدائرة المركز.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من المدعوة "عبير رمضان عبد المعطي عبد الله" 19 سنة، ربة منزل، مُقيمة بمركز ديرب نجم، بالعثور على طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة خلف مبنى المحافظة.

وأحضرت مُقدمة البلاغ، الطفلة ملفوفة بجلباب أسمر وترتدي "بادي بكم وفانلة داخلية و2 بنطلون"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9132 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وكذا إجراء المعاينة اللازمة لمكان العثور عليها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919