"راشد" يشارك في انتخابات منظمة السياحة العالمية

كتب- مصطفى المنشاوي:

يشارك يحيى راشد وزير السياحة، اليوم الأربعاء، في انتخابات منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، خلفا للأردني طالب الرفاعي الأمين الحالي، الذي أمضى دورتين في المنصب، وذلك بمقر منظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقا لبيان صادر عن المنظمة، اليوم الأربعاء، فإن قرار فتح باب التقدم للمنصب اتخذه المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الـ 104 التي عقدت في مدينة الأقصر، في30 أكتوبر الماضى، تشمل قائمة المرشحين: "فاهان مارتيروسيان من أرمينيا، ومارسيو فافيلا من البرازيل، وزراب بوليكاشفيلى من جورجيا، ووالتر مازيمبى من زيمبابوى، وألن سانت آنج من سيشيل، ويونغ شيم دهو من جمهورية كوريا، وخايمى ألبرتو كابال سان كلمنتى من كولومبيا".

وكانت الأمانة قد تلقت أيضا 7 ترشيحات أخرى لكنها لم تأت مرفقة بالوثائق اللازمة، وعليه فإن هذه الطلبات لن تقدم إلى الدورة 105 للمجلس التنفيذي، حسب البيان.

كما يشارك راشد في اجتماعات الجلسة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو الجاري بالعاصمة الإسبانية.​