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ننشر قائمة المستشفيات التي يفتتحها الرئيس السيسي نهاية مايو

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ننشر قائمة المستشفيات التي يفتتحها الرئيس السيسي نهاية مايو ننشر قائمة المستشفيات التي يفتتحها الرئيس السيسي نهاية مايو

مصراوي Masrawy

أحمد عماد راضي وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح سوف يفتتح 9 مستشفيات خلال زيارته إلى مدينة دمياط نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر بوزارة الصحة لمصراوي، إن قائمة المستشفيات التي سيتم افتتاحها تشمل: أسوان العام الجديد- أرمنت الجديد بالأقصر- التأمين الصحي بالفيوم - معهد القلب بمطار إمبابة - العزازي للصحة النفسيّة بالشرقية - طوارئ كفر سعد بدمياط.

كما تشمل القائمة مستشفيات: القصير بالبحر الأحمر - النساء والولادة ببورسعيد- الشلاتين المركزي بالبحر الأحمر.

وقال وزير الصحة، إن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح 8 مستشفيات أخرى، ليصل الإجمالي إلى 17 مستشفى.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، أن المستشفيات الجديدة ذات مواصفات عالمية، وتم تنفيذها على ميكنة كاملة، وكاميرات مراقبة بكل الجوانب، كما تم ميكنة الصيدليات لمعرفة كافة احتياجاتها.

ويزور الرئيس السيسي محافظة دمياط نهاية الشهر الجاري؛ لتدشين المرحلة الأولى من مدينة الآثاث الجديدة، إلى جانب افتتاح 9 مستشفيات، وعدة مشاريع قومية أخرى.​

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مصراوي Masrawy

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