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«فينجر» يسعى لاقتناص المركز الخامس من «مورينيو» عبر بوابة ساوثهامتون

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«فينجر» يسعى لاقتناص المركز الخامس من «مورينيو» عبر بوابة ساوثهامتون «فينجر» يسعى لاقتناص المركز الخامس من «مورينيو» عبر بوابة ساوثهامتون

التحرير

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يستضيف نادي ساوثهامتون نظيره آرسنال، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، بملعب سانت ميريز، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج).

ويحتل آرسنال بقيادة مديره الفني الفرنسي آرسين فينجر، المركز السادس برصيد 63 نقطة، (جمعهم من 34 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 6 وخسر في 9 مباريات، مسجلًا 66 هدفًا فيما استقبلت شباكه 42 هدفًا)، خلف مانشستر يونايتد الخامس (65 نقطة)، ومانشستر سيتي الرابع بـ69 نقطة.

من جانبه يأتي نادي ساوثهامتون في المركز العاشر بقيادة مديره الفني كلود بويل برصيد 42 نقطة، (جمعهم من 34 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 9 وخسر في 14 مباراة، مسجلًا 39 هدفًا فيما استقبلت شباكه 44 هدفًا)، خلف ليستر سيتي التاسع بـ43 نقطة، ووست بروميتش ألبيون الثامن بـ45 نقطة.

ويسعى فينجر في تحقيق الثلاث نقاط اليوم لإقتناص المركز الخامس من أنياب غريمه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، علاوة على أن آرسنال يسعى لتكرار فوز الذهاب (2-1) الذي أُقيم بملعب الإمارات ضمن الجولة الرابعة.

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وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها في جميع المسابقات منذ عام 2000 في 24 لقاء، فاز آرسنال في 11 مباراة، فيما فاز ساوثهامتون في 7 مباريات، وفرض التعادل نفسه في 6 مناسبات.

ويعد آخر فوز لآرسنال على ساوثهامتون في ملعب سانت ميريز بالبريميرليج كان في موسم 2003، ومنذ ذلك تعادل آرسنال في 3 مواجهات وخسر لقائين في آخر خمس زيارات لملعب ساوثهامتون، كما فاز فينجر في 25% فقط من مبارياته أمام ساوثهامتون في سانت ميريز (2 من 8 مباريات).

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التحرير

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