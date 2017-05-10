رفض التوسط لابنته ودافع عن «جرأتها».. 16 معلومة عن أحمد سلامة

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بدايته القوية مع مطلع السبعينيات كانت تتنبأ بميلاد "نجم شباك" سينمائي في طريقه لخطف الأضواء من كبار النجوم، ولكن سرعان ما انخفضت أسهمه في السينما لأسباب مجهولة، فاتجه إلى التليفزيون منذ التسعينيات وفقد رصيدًا من نجوميته في عالم السينما، ولكنه برر ذلك بقوله: "أنا مش حابب أبقى ظاهرة وتختفى".



في التقرير التالي، يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن الفنان أحمد سلامة.



1- اسمه بالكامل أحمد علي حسن سلامة، وشهرته الفنية "أحمد سلامة".

2- ولد في القاهرة، يوم 10 مايو عام 1960، أي أنه يبلغ من العمر 57 عامًا.

3- بدأ مشواره الفني منذ طفولته، حيث نشأ في فرقة أطفال التليفزيون التي كانت تشرف عليها الفنانة إنعام الجريتلي.

4- وقف على خشبة المسرح لأول مرة وهو ابن الثانية عشرة من عمره.

5- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

6- عمل لفترة مدرسًا في معهد الفنون المسرحية، ثم استقال من التدريس ورجع لعشقه الأول وهو التمثيل.

7- بدأ نشاطه الفني من خلال السينما مع مطلع السبعينيات، حيث شارك في أدوار سينمائية متميزة مع كبار النجوم آنذاك منهم سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة في فيلم "أفوه وأرانب" عام 1977.

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8- قال عن عمله مع الفنانة فاتن حمامة خلال حوار تلفزيوني مع برنامج "معكم" على قناة "سي بي سي": "أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم أفواه وأرانب كنت أجد نفسي أنظر إليها والمفروض إني نائم فكانت الكاميرا بتجيبنا، ونعيد المشهد لأني مكنتش بقدر أبص لحد غيرها في التصوير".

9- ظل يعمل في مجال السينما طوال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أفلامه: "إسكندرية... ليه؟، واحنا بتوع الاوتوبيس، والمولد، وأبناء وقتلة، والشيطانة".

10- قلت مشاركاته السينمائية مع بزوغ التسعينيات، وتوجه إلى الدراما التليفزيونية التي حقق فيها نجاحًا كبيرًا من خلال تجسيده لأدوار متميزة في عدد من المسلسلات مع كبار النجوم مثل: "ذئاب الجبل، وليالي الحلمية، ولن أعيش في جلباب أبي، وعفاريت السيالة، والضوء الشارد، وحدائق الشيطان، والوتد، وحدف بحر، وكيد النسا 2، وسلسال الدم".

11- شارك في بعض الأعمال المسرحية منها: "قصة الحي الغربي، والملك لير، وحلم بكرة".

12- قال في حوار صحفي تعليقًا على عدم قيامه ببطولة سينمائية حتى الآن: "انا بطىء نسبيًّا في مشواري الفني ولكنى سعيد جدًا بهذا البطء، والسبب إنى مش حابب أبقى ظاهرة وتختفى بعد ذلك، ولكن أنا موهوب وهذه الموهبة لابد أن أستعملها صح".

13- ألّف مسلسل "سمير وعيلته الكتير" عام 2009، وهو مسلسل من نوعية "سيت كوم"، كما كتب سيناريو وحوار مسلسل "الركين"، وقام أيضًا بعمل الديكور لفيلم "رومانتيكا" والذي تم إنتاجه عام 1996.

14- نفى في أكثر من لقاء تليفزيوني دعمه الفني لابنته "سارة سلامة"، موضحًا أنه يرفص الوساطة في الفن، وأن ابنته دخلت إلى هذا المجال بفضل موهبتها وحضورها لورشة المخرج المسرحي خالد جلال.

15- لفتت ابنته "سارة" أنظار الجمهور بملابسها "الجريئة" في ظهورها الأول من خلال مسلسل "ابن حلال" عام 2014 ما عرضه للهجوم، ولكنه دافع عنها قائلًا خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامي يوسف الحسيني قائلًا: "الهجوم مفتعل وابنتي مصدر فخر لي".

16- رغم زواجه وإنجابه لـ "منى، وسارة"، إلا أنه يرى الزواج "اختراع فاشل" لأنه يقيد حرية الرجل ويسلبه الكثير من راحته وخصوصيته، وفق ما أوضح في لقائه مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا".