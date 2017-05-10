بفضل «سراويل الفئران».. حكاية عالم مصري نال جائزة «نوبل» في الحماقة العلمية

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ظل طيلة حياته ذائع الصيت في مجاله الطبي وتحديدًا تخصص الجراحة، إلا أن شهرته أصبحت عالمية بعد وفاته، ولكن ليس بالمعنى الإيجابي، حيث تحول إلى أضحوكة عالمية يتندر بها العلماء، فماذا فعل؟



إنه الجراح المصري الراحل أحمد شفيق المولود بمدينة "شبين الكوم"، في محافظة المنوفية يوم 10 مايو عام 1933 لأسرة تتكون من أب وأم و4 أشقاء وأخت، والحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة في عام 1950، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، حيث كان الأول على دفعته طوال سنواته الدراسية.

لم يعرف "شفيق" الفشل طوال مسيرته المهنية، حيث ترأس قسم الجراحة في القصر العيني، وتقلّد عددًا من المناصب منها رئيس الأكاديمية العالمية لجراحي الجهاز الهضمي بالولايات المتحدة الأمريكية، لذا حصل على وسام الدولة للعلوم والفنون عام 1977، واختاراته الهيئة الدولية العالمية كأحسن باحث على مستوى العالم من بين 500 عالم من الدول الإسلامية المختلفة.



نوبل

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حكايته مع جائزة نوبل بدأت عام 1981 حينما تم ترشيحه للفوز بها، ولكن الاختيار وقع على غيره، ويبدو أن ذلك انعكس سلبًا عليه، حيث بدأ العمل على ورقة بحثية منذ عام 1993 تتناول تأثير ارتداء الفئران للسراويل "البوليستر"، وتخلص إلى أن الفئران التي ترتدي سراويل مصنوعة من البوليستر أو البوليستر المخلوط بالقطن تكون أقل نشاطًا من الناحية الجنسية من تلك التي ترتدي سراويل من القطن أو الصوف أو التي لا ترتدي سراويل من أي نوع كما هو الحال عادة بالنسبة للفئران، وظل منكبًا على إنجازها حتى وفاته في 2007.

وفي 2016 حصد العالم المصري جائزة نوبل للحماقة العلمية، عن الوقت الذي أمضاه في دراسة تأثير ارتداء سراويل من البوليستر على الحياة الجنسية للفئران، حيث تمنح تلك الجائزة كل عام للأبحاث العلمية عديمة المضمون والفارغة من أدنى فائدة تُرجى وللإنجازات غير المحتملة التي يجب منعها، وذلك خلال مراسم احتفالية شبيهة بجائزة نوبل الأصلية، وفق ما أوضح البروفسور مارك ابراهامز رئيس لجنة منح الجائزة في احتفال توزيع الجوائز في جامعة هارفارد في كمبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، نقلًا عن "رويترز".

وفاته

عقب وفاته بيومين أثار مستشار الإعلام الطبي في إنجلترا الدكتور محمد عبدالعال حالة من الجدل بعد تصريحه في حوار صحفي لجريدة "المصري اليوم" بأن الإهمال الطبي كان وراء وفاة "شفيق"، حيث روى أن حالة الطبيب الراحل تدهورت بشدة في الأيام الأخيرة، ما دفع أسرته إلى نقله على متن طائرة سويسرية إلى فرنسا، وهناك دخل إلى العناية المركزة وتوفي يوم 1 نوفمبر 2007.