كثافات متحركة أعلى محاور القاهرة والجيزة

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شهدت محاور القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، ظهور كثافات مرورية متحركة أعلى الطرق بالتزامن مع دخول الطلاب للمدارس والموظفين والعاملين لأماكن عملهم والتى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية بهدف تسيير حركة السيارات.

وظهرت أحجام مرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس وأيضا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبه ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصله المعلقة و بمنزل محور النصر.

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وتباطئت حركة السيارات أعلى كوبرى الفنجرى أمام القادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر ويفضل توجه السيارات لشارع مصر والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائرى.

وظهرت كثافات مرورية أمام القادم من محور صلاح سالم فى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا ومن العروبة اتجاه المطار، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.