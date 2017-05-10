كيف تحقق الحكومة معدل نمو 4.5% خلال العام المالي الجديد؟

التحرير

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تركزت أهداف الحكومة منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو في كيفية تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، وتوفير فرص عمل، لرفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع ككل.

لكن الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، أدت إلى حدوث تباطؤ في معدل النمو، والذي يعرف بـ"التغير الإيجابي"، ما تسبب في التأثير على زيادة الإنتاج.

ووفقًا لخطة الحكومة للعام المالي المقبل 2017-2018، فإنها تستهدف الوصول بمعدل نمو إلى مستوى 4.6%، مدفوعًا بمعدل استثمار بنحو 16%، على أن يصل معدل النمو إلى 6% بحلول عام 2019-2020.

كما تستهدف الخطة مضاعفة معدل النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة.

ويقول الدكتور سامى السيد أستاذ المالية العامة: "لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، لابد للحكومة الاهتمام أولاً بتطبيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه جميع السياسات الاقتصادية ممثلة في (التوزيع الجغرافي للاستثمارات والاهتمام بالصحة والتعليم، والقضاء على البطالة والفقر).

وارتفع معدل الفقر ليبلغ 27.8% خلال عام 2015 ، مقارنة بنحو 26.3% خلال عام 2012-2013 ، وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2016-2017 نحو 12.4%، بحسب بيان المركزي للإحصاء.

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وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"التحرير"، أن هناك مجموعة من القطاعات تستطيع الحكومة الاعتماد عليها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، منها قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية.

من جانبه صرح الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادي، أن تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة يتم من خلال القيام بتوزيع الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي بطريقة عادلة، بحيث لا يستحوذ رجال الأعمال فقط على جملة الدخل، ما يُحدث ارتفاعًا فى معدل النمو، لكن دون أن يشعر به المواطن البسيط.

وكان قد ارتفع معدل نمو الاقتصادي ووصل إلى مستوى 7% خلال عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، غير أن ذلك المعدل المرتفع لم يصل إلى الفقراء، بل زاد بنسبة كبيرة، الأمر الذي دفع المواطنين إلى القيام بثورة 25 يناير لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف "الغندور" "على الحكومة أولاً السيطرة على معدلات التضخم، وضبط الأسعار ومنع الاحتكار" حتى يتم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، لافتًا إلى أن توفير الأمن والاستقرار السياسي يساهم في رفع النمو، مؤكدًا أن عدم وجود اضطرابات أو مشكلات في الدولة، يجعل للنمو الاقتصادي بيئة خصبة لزيادة معدلاته.

وتستهدف خطة الحكومة للعام المالى المقبل 2017-2018 الوصول بحجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.55 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.4 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017.