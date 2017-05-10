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أوزيل: آرسنال من أفضل الأندية في العالم

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أوزيل: آرسنال من أفضل الأندية في العالم أوزيل: آرسنال من أفضل الأندية في العالم

التحرير

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أعرب اللاعب الألماني مسعود أوزيل، عن سعادته بالتواجد في صفوف آرسنال، الذي وصفه بأنه واحد من أفضل الأندية في العالم، وذلك حسبما نقل موقع «سكاي سبورتس».

ولم يفز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 2003- 2004، وبات النادي اللندني بعيدًا عن الألقاب الكبرى لفترة طويلة الأمر الذي يثير قلق عشاق المدفعجية، من رحيل النجوم عن صفوف الفريق وعلى رأسهم مسعود أوزيل، الذي ينتهي عقده في صيف 2018.

وأوضح أوزيل أن آرسنال من أفضل الأندية في العالم، ولندن من أفضل المدن التي يمكن العيش فيها، مشيرًا إلى أنه يشعر بالراحة في ملعب الإمارات وسيناقش مستقبله مع الفريق الصيف المقبل.

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وتطرق اللاعب الألماني للانتقادات الحادة التي تعرض لها الفريق بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، والخروج مبكرًا من جديد من دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن التوقعات دائما ما تكون مرتفعة وهو أمر إيجابي للفريق بشكل عام.

وتابع أوزيل أنه يدرك جيدًا ما يستيطع فعله لذا لا يتأثر بالانتقادات خاصة أنه لعب من قبل لريال مدريد ويلعب مع الألماني، وتعرض للمديح والنقد طوال مسيرته والتي دائما ما يستمد منها القوة، مؤكدًا على أن الأمر الوحيد الذي يهمه هو رأي المدرب لأنه الشخص الوحيد الذي يقول الحقيقة.

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التحرير

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