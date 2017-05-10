الديربي الأخير في «الكالديرون».. قطبي مدريد يبحثان عن تذكرة «كارديف»

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يستقبل أتلتيكو مدريد، غريمه ريال مدريد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في آخر مباراة ستخاض بينهما على ملعب فيسينتي كالديرون، قبل رحيل الروخيبلانكوس، إلى ملعبهم الجديد الموسم المقبل، ويأمل رجال دييجو سيميوني في تحقيق ريمونتادا مثل البرسا، وتعويض خسارة الذهاب في البيرنابيو بثلاثية نظيفة، وقعها عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيتواجه الفائز من مباراة اليوم مع يوفنتوس في المباراة النهائية التي ستقام في كارديف، يوم 3 يونيو المقبل، وذلك بعدما جدد الفريق الإيطالي فوزه على موناكو أمس بنتيجة (2-1) بعد فوزه ذهابًا في فرنسا بثنائية نظيفة.

وأنهى ريال مدريد، على أمال أتلتيكو الأوروبية في المواسم الثلاث الماضية من خلال الفوز عليه في نهائي 2014، في لشبونة ونهائي 2016 في ميلان إلى جانب إقصاءه من الدور ربع النهائي في عام 2015، كما يتواجه الفريقين للمرة الخامسة في تاريخ المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية ونجح الفريق الملكي في الفوز بجميع المواجهات الأربع السابقة.

ويخوض أتلتيكو مدريد مباراته السادسة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يسبق له أن خسر على ملعبه في المباريات الـ5 السابقة حيث حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة أمام تشيلسي في عام 2014، ولم تستقبل شباك الفريق أي أهداف على ملعبه في تلك المرحلة، كما نجح أتلتيكو في الفوز بـ29 مباراة من آخر 35 مباراة خاضها على ملعبه في البطولة الأوروبية، ولم يخسر سوى مباراتين فقط ولم يخسر أي مباراة في آخر 10 مباريات على الكالديرون، أمام سجل أتلتيكو أمام الفرق الإسبانية في البطولات الأوروبية بشكل عام فهو تحقيق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 والخسارة في 8 مباريات أخرى.

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وبدوره وصل ريال مدريد هذا الموسم إلى نصف النهائي السابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة، وبشكل عام وصل الريال للمرة الـ12 لهذا الدور وهو رقم قياسي أيضا أكثر من برشلونة بمرة واحدة، وذلك في الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا الذي بدأ في عام 1992، ويسجل الريال هذا العام وصوله إلى نصف النهائي للمرة الـ28 في تاريخه منذ بداية المسابقة في عام 1955 ونجح في الفوز بـ14 مباراة والخسارة في 13 في تلك المرحلة.

ولم يتمكن الريال من الفوز في أكثر من مباراة واحدة في آخر 7 مباريات خاضها خارج ملعبه في نصف النهائي، وبشكل عام سجل الريال خارج ملعبه في نصف النهائي 5 انتصارات و6 تعادلات و18 هزيمة، ولكن لم يخسر الفريق الملكي أي مباراة في نسخة هذا العام وهو السجل الذي يعول عليه مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان للتأهل إلى نهائي كارديف يوم 3 يونيو المقبل، ويمتلك ريال مدريد سجلا جيدا أمام الفرق الإسبانية في المسابقات الأوروبية وذلك من خلال تحقيق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 والخسارة في 3 مباريات.

كما يواجه ريال مدريد الفرق الإسبانية للمرة الخامسة في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث تغلب على أتلتيكو مدريد في عام 1959 كما تغلب على برشلونة في عام 1960 و2001 وخسر من البرسا في عام 2011، ويحتاج الريال لتسجيل هدفين ليصبح أول فريق يسجل 500 هدف في دوري الأبطال، كما يرغب الفريق الملكي في مواصلة سجله التهديفي للمباراة الـ61 على التوالي في جميع المسابقات حيث فشل رجال زيدان في تسجيل الأهداف للمرة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.