زعيم الديمقراطيين بالشيوخ: قرار ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "خطأ فادح"

واشنطن - أ ش أ:

وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شاك شومر قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بأنه خطأ فادح.

ونقل راديو سوا الأمريكي عن شومر قوله: "سيدي الرئيس مع كل الاحترام لكم أنتم ترتكبون خطأ فادحا"، مشيرًا إلى أنه حذر ترامب (الجمهوري) من هذه الخطوة عندما اتصل به الأخير لإعلامه بقرار الإقالة.

واعتبر أن القرار بمثابة محاولة محتملة لتقويض التحقيق الجاري حول إمكان وجود تواطؤ بين مقربين من الرئيس ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية.

وكان الرئيس ترامب قد رفض الاتهام الموجه لروسيا بأنها قامت بقرصنة الحزب الديمقراطي لتعزيز فرصه في الفوز بالرئاسة.