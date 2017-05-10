تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر الموجة الحارة اليوم الأربعاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

الإسكندرية 21 27

مطروح 20 26

بورسعيد 23 28

دمياط 23 27

الإسماعيلية 24 40

السويس 26 38

العريش 15 38

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الغردقة 22 36

شرم الشيخ 24 37

المنيا 23 40

الفيوم 23 40

أسيوط 22 40

سوهاج 23 40

الأقصر 23 41

أسوان 24 42

الوادي الجديد 23 40

قنا 23 41