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فيديو| هيثم الحريري: قانون العلاوة «جريمة» تجمد أجور الموظفين

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فيديو| هيثم الحريري: قانون العلاوة «جريمة» تجمد أجور الموظفين فيديو| هيثم الحريري: قانون العلاوة «جريمة» تجمد أجور الموظفين

التحرير

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قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على قانون «العلاوة» في ظل وجود المادة «5»، سيكون بمثابة «جريمة»؛ لأن هذا القانون سيجمد أجور الموظفين.

وأضاف الحريري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن أغلب نواب البرلمان كانوا غير موافقون على قانون العلاوة، ولكنه فوجئ أمس بتغير الموافق، متسائلا: «هل حصل أي نوع من أنواع الضغوط على النواب للتراجع عن قرارهم، والموافقة على القانون، الذي رفضوه من قبل بهذا الشكل؟».

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وأكد عضو مجلس النواب، أن تكتل «25-30»، كان يسعى لجلب علاوة للموظف تخفف عنه الأعباء، ولكنه امتنع عن التصويت لأن التكتل ضد الموافقة على قانون علاوة لا يضمن للموظف حياة كريمة.

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التحرير

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