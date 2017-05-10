الإمساك لدى المسنين يرجع لهذا السبب

د ب أ:

ذكرت مجلة "سنيورين " الألمانية أنه مع التقدم في العمر يقل نشاط حركة الأمعاء؛ لذا كثيرا ما يعاني كبار السن من الإمساك.

وأضافت المجلة المعنية بصحة المسنين أنه في حال تكرار الإصابة بالإمساك أو في حال استمرار المتاعب لمدة طويلة، فإن الإمساك قد يرجع حينئذ إلى الأدوية؛ فعلى سبيل المثال كثيرا ما يتم وصف المُليّنات مع الأدوية المُخدّرة المحتوية على مركب الأفيون.

كما أن سبب الإمساك قد يرجع إلى أدوية خفض الضغط أو مضادات الاكتئاب، وفي هذه الحالة ينبغي استشارة الطبيب المعالج من أجل استبدالها بأدوية أخرى لا تتسبب في الإمساك.