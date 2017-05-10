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رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن للمشاركة في مؤتمر حول الصومال

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رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن للمشاركة في مؤتمر حول الصومال رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن للمشاركة في مؤتمر حول الصومال

التحرير

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يتوجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم، إلى بريطانيا للمشاركة في مؤتمر لندن حول الصومال والذي يستمر لمدة يومين بالتعاون بين البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدائم بالقضايا الإفريقية وتطلعها لدعم الصومال التي استكملت استحقاقاتها الانتخابية في أوائل 2017، ومساعدتها في تحقيق الاستقرار السياسي وبدء عملية التنمية الاقتصادية وتوجيه قدرات الدولة وتركيز أولوياتها بما يحقق للشعب الصومالي الرخاء والنهضة.

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وتتناول أجندة المؤتمر، الذي تفتتحه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول الإفريقية ووزراء خارجية بعض الدول الأوروبية، فضلا عن رئيس الاتحاد الإفريقى وممثلي عدد من المنظمات الدولية من بينهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عددا من المحاور فى مقدمتها بحث سبل دعم الاستقرار في الصومال من خلال تعزيز الأمن لمواجهة ظاهرة الإرهاب، فضلا عن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.

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