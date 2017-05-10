السيسي يفتتح اليوم أكبر حقل لإنتاج الغاز بالبحيرة

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صرحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيفتتح اليوم الأربعاء، أكبر حقل لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط، على بعد 65 كيلو مترا من ساحل رشيد بالمحافظة، عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأشارت المحافظ إلى أن الآبار التى سيتم استخراج الغاز منها تقع على بعد 65 كيلو مترًا من شاطئ رشيد وإدكو، على البحر الأبيض المتوسط وعلى عمق يتراوح من 350 إلى 850 مترًا من سطح البحر.

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وقالت عبده إن مشروع استخراج الغاز برشيد عن طريق شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية من المشروعات القومية العملاقة التى سوف توفر ربع احتياجات مصر من الغاز، وستساهم فى سد احتياجات السوق المحلية من الغاز الذى سيتم ضخه للشبكة القومية، وبما يعادل أكثر من 10 ملايين دولار قيمة استيراد مصر من الغاز يوميًا.

وأشادت المهندسة نادية عبده بدور شركة "بريتش بتروليم" فى عمليات المشاركة المجتمعية للشركة، ومساهمتها فى تطوير ورفع كفاءة القطاعات الخدمية الرئيسية بالمجتمعات المحلية المحيطة بها بمركزى رشيد وإدكو فى قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والبنية التحتية، وتمويل المشروعات الصغيرة عن طريق رصد 24 مليون جنيه من ميزانيتها لعام 2016/ 2017.