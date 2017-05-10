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فيديو| المصيلحي: مليار جنيه دعم على البطاقات التموينية في رمضان

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فيديو| المصيلحي: مليار جنيه دعم على البطاقات التموينية في رمضان فيديو| المصيلحي: مليار جنيه دعم على البطاقات التموينية في رمضان

التحرير

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قال الدكتور على المصيلحي، وزير ، إنه حرصًا على دعم الدولة للمواطن خلال شهر رمضان، تم رفع الدعم المقدم للمواطن مليار جنيه، لمدة شهر ولاحد فقط، حيث سيضاف على كل بطاقة تموينية 14 جنيها لكل مواطن، مؤكدًا أن منافذ وزارة التموين ستبدأ ضخ منتجات بمناسبة شهر رمضان بدءا من يوم 18 مايو وحتى 26 من نفس الشهر. 

وأضاف المصيلحي، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «أون إي»، أنه سيتم زيادة كميات السكر والزيت للمواطنين في البطاقات التموينية، منوهًا إلى أن 70% من الشعب المصري لديه بطاقات تموينية.

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وتابع الوزير، أنه في حال زيادة الإقبال على المنافذ سيحاول مد فترة عمل تلك المنافذ حتى أوائل الشهر، لافتًا إلى أن استهلاك المواطنين في شهر رمضان يزيد بنحو 50%.

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التحرير

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