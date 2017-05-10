فيديو| اقتصادي: 5 قوانين في مصر تخلي يد المسئول «مرتعشة وخايفة»

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تحدث الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عمارة، عن قوانين تسبب رعب كبير للمسئولين وخاصة الوزراء أثناء توليهم مناصب قيادية داخل الحكومات.

وتابع عمارة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»: «في 5 قوانين في مصر تخلي أيد المسئول مرتعشة وخايفة، لأنهم هيخشوا السجن».

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وأكد عمارة، أن السبيل الوحيد للنهوض بالزراعة المصرية حتى تعود مصر لمكانتها الطبيعية كأول دولة علمت البشرية الزراعة يرتكز علي وجود بحوث زراعية تمدنا بتقاوي منتقاه، وتطوير الإرشاد الزراعي والتعاونيات التي تنقل من المنتج للمستهلك، وإنشاء منظومة تصنيع زراعي، ومنظومة تصدير جيدة لغزو الأسواق، والزراعة في مصر فاشلة لأن الدولة لا تسعي لتطبيق تلك الخطوات.

وطالب بإجراء ثورة تشريعية وتعديل القوانين المكبلة لإنقاذ الزراعة المصرية التى تواجه شبح التآكل الذى يكاد أن يودى بها.