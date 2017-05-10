شاهد| يوفنتوس يتسبب في «رهان» خالد بيومي وميدو على الاعتزال

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تحدي طريف خاضه المحلل الرياضي خالد بيومي، مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، بعدما كتب الأول عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يتوقع تتويج يوفنتوس ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليرد عليه الأخير: «لا».

وعاد "بيومي" معلقًا، «رهان يا ميدو أنت تبطل تدريب وأنا ابطل تحليل»، وجاء رد ميدو، «رهان غير عادل لأني لو بطلت تدريب هحلل أنت لو بطلت تحليل هتعمل أيه؟؟».

وتابع المحلل الشهير ساخرًا، «هشتغل مذيع ده الجديد»، وعلق مهاجم المنتخب الوطني السابق، «هتسأل وهتجاوب مش هتسيب حد يتكلم».