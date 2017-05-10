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تكريم ضابط أحبط محاولة تهريب هيروين في الشرقية

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تكريم ضابط أحبط محاولة تهريب هيروين في الشرقية تكريم ضابط أحبط محاولة تهريب هيروين في الشرقية

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كتبت - ريهام الوجيه 

كرم اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، ضابطا لنجاحه في إحباط تهريب شحنة مخدرات.

وأهدى طبلية الملازم أول عبد الله يسرى الضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الصالحية، شهادة تكريم، وأمر بصرف مكافأة مالية لنجاحه في إحباط تهريب شحنة هيروين تزن حوالي 21 كيلوجراما بطريق 36 الحربى، ليكون حافزا لأقرانه من الضباط فى العمل.

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 كان اللواء رضا طبلية،مديرأمن الشرقية  قد تلقي اخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي  يفيد بضبط ملازم أول عبد الله يسرى الضابط بقسم شرطة واستوقف الضابط، المعين خدمة القول الأمنى بطريق 36 الحربى، سيارة نصف نقل بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية رقم 12982 نقل الإسماعيلية يستقلها، وفرا بالسيارة هاربين، إلا انه قام بمطاردتهما مما دعاهما للتخلي عن السيارة والهروب بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق مستغلين طبيعة المنطقة.

وبتفتيش السيارة عثر خلف مقعد السائق على عدد 84 أسطوانة متوسطة الحجم لعقار الهيروين المخدر تزن حوالى 21 كيلو جراما وبطاقة رقم قومي باسم  محمد ر ال س، 40 سنة، عاطل ومقيم بالجايفة التابعة لمحافظة شمال سيناء وكذا رخصة تسيير للسيارة باسم حسن ال م ومقيم بأبو صوير  في الإسماعيلية وتوكيل بيع للسيارة من الثانى للأول.

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