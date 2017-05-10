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فيديو| برلماني: قرارات الحكومة الاقتصادية «خاطئة».. وقدمنا بدائل ولم تنفذ

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فيديو| برلماني: قرارات الحكومة الاقتصادية «خاطئة».. وقدمنا بدائل ولم تنفذ فيديو| برلماني: قرارات الحكومة الاقتصادية «خاطئة».. وقدمنا بدائل ولم تنفذ

التحرير

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قال النائب محمد عبد الغني، عضو تكتل «25-30»، إن خلاف التكتل أمس، بالبرلمان، كان بشأن قانون العلاوة الاجتماعية التي تمنح للعمال والموظفين الغير مخاطبين لقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن كان الخلاف بسبب المادة "5" بتحويل البدلات والعلاوات والحوافز من نسبة إلى مبلغ مقطوع.

وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، أنه لا يوجد خلافات بين تكتل «25-30» وائتلاف دعم ، متابعًا أن أداء البرلمان بعد الثورات التي خرج بها المصريين كان غير متوقعًا وليس هو المطلوب الذي يريده الشعب.

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ولفت عضو تكتل «25-30»، إلى أن قرارات الاقتصادية كانت «خاطئة وغير سليمة بالمرة»، مشيرًا إلى أنه أعلن عن بدائل كثيرة بدلا من هذه القرارات الاقتصادية التي ذات المواطنين تعسفًا وأزمات مالية ولكن لم يتم تنفيذها.

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