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أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٦٨٥ ٥٩.٢٨٦٨ 05/10 1:10 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥١٥ 05/10 1:10 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٥٨ ٤٦.٨٥٧٢ 05/10 1:10 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٤٤ 05/10 1:10 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧١ ٤.٩١١٩ 05/10 1:10 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦ ٤.٨١٠٧ 05/10 1:10 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٢٧٧ 05/10 1:10 ص
جنيه إسترليني ٢٣.٢٢١٩ ٢٣.٣٧٢١ 05/10 1:10 ص
كرون دنماركي ٢.٦٣٣٩ ٢.٦٥٠٦ 05/10 1:10 ص
كرون نرويجي ٢.٠٧٤٤ ٢.٠٨٩١ 05/10 1:10 ص
كرون سويدي ٢.٠٢٨١ ٢.٠٤١٥ 05/10 1:10 ص
يورو ١٩.٥٩٩٦ ١٩.٧٢٤٢ 05/10 1:10 ص
فرنك سويسري ١٧.٩٦٦٢ ١٨.٠٧٨٩ 05/10 1:10 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 05/10 1:10 ص
ين ياباني ١٥.٨٣٠٣ ١٥.٩٤٤٣ 05/10 1:10 ص
دولار استرالي ١٣.١٨٠٧ ١٣.٣٤٦٧ 05/10 1:10 ص
دولار كندي ١٣.١٠١٢ ١٣.١٨٠١ 05/10 1:10 ص

 

المصدر : مصر 365

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