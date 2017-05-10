أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٦٨٥
|٥٩.٢٨٦٨
|05/10 1:10 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥١٥
|05/10 1:10 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٥٨
|٤٦.٨٥٧٢
|05/10 1:10 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٦
|٤.٩٥٤٤
|05/10 1:10 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧١
|٤.٩١١٩
|05/10 1:10 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦
|٤.٨١٠٧
|05/10 1:10 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٢٧٧
|05/10 1:10 ص
|جنيه إسترليني
|٢٣.٢٢١٩
|٢٣.٣٧٢١
|05/10 1:10 ص
|كرون دنماركي
|٢.٦٣٣٩
|٢.٦٥٠٦
|05/10 1:10 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٧٤٤
|٢.٠٨٩١
|05/10 1:10 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٢٨١
|٢.٠٤١٥
|05/10 1:10 ص
|يورو
|١٩.٥٩٩٦
|١٩.٧٢٤٢
|05/10 1:10 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٩٦٦٢
|١٨.٠٧٨٩
|05/10 1:10 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|05/10 1:10 ص
|ين ياباني
|١٥.٨٣٠٣
|١٥.٩٤٤٣
|05/10 1:10 ص
|دولار استرالي
|١٣.١٨٠٧
|١٣.٣٤٦٧
|05/10 1:10 ص
|دولار كندي
|١٣.١٠١٢
|١٣.١٨٠١
|05/10 1:10 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads