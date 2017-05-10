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تاجر تجزئة: عدم وعي المواطنين بمواسم المحاصيل وراء «ارتفاع الأسعار»

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تاجر تجزئة: عدم وعي المواطنين بمواسم المحاصيل وراء «ارتفاع الأسعار» تاجر تجزئة: عدم وعي المواطنين بمواسم المحاصيل وراء «ارتفاع الأسعار»

التحرير

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 استعرض الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع السلع الأساسية وبعض الخضراوات خاصة ومدى التأثر بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة والخاصة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، وذلك من خلال بعض تجار التجزئة.

وقال أحد تجار التجزئة، خلال حواره في برنامج «حلقة وصل»، على قناة «أون لايف»، أن عدم وعي المواطنين والمستهلكين بمواسم بعض المنتجات وراء ارتفاع أسعارها، مبررًا ارتفاع سعر «البامية» في الفترة الحالية لأن الموسم الخاص بها لم يبدأ بعد وعندما يبدأ ستعود مرة أخرى لوضعها الطبيعي. 

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وضرب التاجر، مثالا على منتج «الفاصوليا» والذي كان يُباع منذ فترة وجيزة بسعر 15 جنيه للكيلو الواحد، منذ شهر تقريبا، بسبب تهافت المواطنين على شرائه، وتراجع مره أخرى إلى 5 جنيهات للكيلو بعد دخول موسمه، مناشدًا المواطنين بأن يكون هناك وعي بمواسم المنتجات لعدم التعرض لجشع التجار.

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التحرير

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